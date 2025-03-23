Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США в интервью вебсайту Outkick.

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Что сказал Трамп об урегулировании мира в Украине

Дональд Трамп отметил, что его "хорошие" взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским являются ключевыми для переговоров о прекращении боевых действий.

Было бы замечательно иметь возможность это остановить. Скажу так, никто другой не смог бы (остановить войну в Украине – 24 Канал). Никто. Ноль,

– сказал Трамп.

Трамп также отметил, что "очень хорошо" знает Путина.

"Путин никуда не вторгся, когда я был президентом. Он забрал Грузию, когда президентом был Буш, Крым, когда президентом был Обама, и он пытается забрать все... Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто мог бы остановить его, кроме меня, и я думаю, я надеюсь, что я смогу его остановить", – сказал американский лидер.

К слову, во время телефонного разговора 18 марта Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, что он готов ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины как первый шаг к перемирию. Однако он не согласился на полное прекращение огня, на чем настаивают США.

На следующий день Зеленский во время разговора с Трампом согласился на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. В то же время глава государства подчеркнул, что наша страна будет реагировать зеркально на удары страны-агрессора по энергетике.