Об этом Уиткофф рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает 24 Канал.

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Спецпосланник Трампа не считает Путина плохим человеком

Уиткофф уже не впервые позорится заявлениями о Путине. На этот раз он решил рассказать новые детали о своих впечатлениях после второго визита в Кремль. По его словам, Путин заказал портрет президента Трампа у ведущего российского художника и "фактически подарил его" Уиткоффу, попросив передать Трампу.

Он (Путин – 24 Канал) рассказал мне историю. Когда в президента (Трампа – 24 Канал) стреляли, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом США или мог им стать, а потому, что он был его другом. Он молился за друга,

– заявил Уиткофф.

Он также добавил, что пересказал эту историю Трампу и передал ему картину. Все это вроде бы изрядно тронуло президента США.

"Я не считаю Путина плохим человеком", – подытожил спецпосланник Трампа. По его мнению, во всем виновата "сложная ситуация, сложившаяся". Речь идет о полномасштабной войне России против Украины.

Спецпосланник Трампа убежден, что США и России удалось восстановить связь благодаря его коммуникации с Путиным.

Что Уиткофф ранее говорил о визите в Россию

Уиткофф ранее уже комментировал свою встречу с Путиным в Москве. Тогда он говорил, что разговор "был положительным" и длился примерно 3 – 4 часа. Уиткофф выражал уверенность, что российский диктатор якобы принимает философию Трампа и они оба выступают за прекращение военных действий в Украине.