Про це Віткофф розповів в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, повідомляє 24 Канал.

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Спецпосланець Трампа не вважає Путіна поганою людиною

Віткофф вже не вперше осоромлюється заявами про Путіна. Цього разу він вирішив розповісти нові деталі про свої враження після другого візиту до Кремля. За його словами, Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати Трампу.

Він (Путін – 24 Канал) розповів мені історію. Коли в президента (Трампа – 24 Канал) стріляли, він пішов до церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом США чи міг ним стати, а тому, що він був його другом. Він молився за друга,

– заявив Віткофф.

Він також додав, що переповів цю історію Трампу і передав йому картину. Усе це начебто неабияк зворушило президента США.

"Я не вважаю Путіна поганою людиною", – підсумував спецпосланець Трампа. На його думку, у всьому винна "складна ситуація, що склалася". Йдеться про повномасштабну війну Росії проти України.

Спецпосланець Трампа переконаний, що США та Росії вдалося відновити зв'язок завдяки його комунікації з Путіним.

Що Віткофф раніше казав про візит до Росії

Віткофф раніше вже коментував свою зустріч із Путіним у Москві. Тоді він казав, що розмова "була позитивною" і тривала приблизно 3 – 4 години. Віткофф висловлював впевненість, що російський диктатор нібито приймає філософію Трампа і вони обидва виступають за припинення воєнних дій в Україні.