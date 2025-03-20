Про це український президент розповів журналістам на онлайн-брифінгу щодо актуальних дипломатичних зусиль того ж дня, передає 24 Канал. Окрім того, він говорив про реакцію України на можливе порушення угоди Росією.

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Україна реагуватиме "дзеркально"

На думку Зеленського, Україна могла б підготувати "списки об'єктів, форматів та іншого", проти яких Росії не можна застосовувати далекобійну зброю. Йдеться про енергетичну інфраструктуру й не лише.

Натомість США контролюватимуть дотримання так званого перемир'я, для чого може знадобитися "технічний паспорт". Щось подібне відбувалося з безпековим коридором на морі, зазначає український президент.

Усе це можна розглядати найближчими днями на зустрічі в Саудівській Аравії, якщо технічні команди дійдуть до цього питання.

Ну, будемо вірити в краще. Хоча й, напевно, не без сюрпризів, як це завжди буває. Як може реагувати Україна? Дзеркально,

– додав Зеленський.

Нагадаємо, США та Росія також домовилися провести двосторонній контакт технічних груп в Ер-Ріяді для обговорення часткового припинення вогню. Там Україна не братиме участі.