Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Интересно Российские пропагандисты открыто высмеяли Трампа, который договорился с Путиным о "перемирии"

Возможно ли перемирие до 20 апреля в войне в Украине

Журналисты пишут, что США все еще надеются, что широкомасштабное прекращение огня в войне России против Украины может быть достигнуто в течение нескольких недель, даже если обе стороны продолжат атаковать друг друга. Одним из возможных сроков в перемирии Белый дом поставил 20 апреля, когда большинство христианского мира будет отмечать Пасху.

В то же время собеседники, знакомые с этим планированием, признают, что сроки перемирия могут сдвинуться, учитывая большие разрывы между позициями двух сторон. В частности, именно Кремль не спешит достигать соглашения накануне переговоров с США, запланированных на ближайшие дни.