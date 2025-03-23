Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что Вашингтон хочет верить в желание мира от Москвы. Однако Трамп все же в ближайшее время может опустить руки.

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Почему Трамп верит Москве

По словам российского оппозиционного журналиста, администрация Трампа продолжает говорить, что верит России в ее стремлении к миру, в ее политическом поведении видно приверженность к российскому диктатору.

Им (команде Трампа – 24 Канал) выгодно верить Путину. Ведь если не верить, то нужно делать серьезные шаги, надо воевать,

– объяснил он.

Яковенко отметил, что Украина нуждается в военной помощи от США, поэтому Вашингтону легче нажать на Киев, чем на Москву.

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Он предположил, что Трамп, вероятно, скоро выйдет с заявлением о том, что он имел хорошие разговоры с Владимиром Зеленским, с Владимиром Путиным, но они не хотят прекращать воевать, поэтому это дело остается за Европой.

Напомним, что во время разговора Трампа с Путиным 18 марта российский диктатор поддержал идею о взаимном 30-дневном отказе от ударов по энергетике. В то же время он отказался под полноценного прекращения огня из-за "недоговороспособности" Киева.