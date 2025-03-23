Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генерала Бена Ходжеса в эфире телемарафона.

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Гарантии безопасности для Украины на время перемирия

По мнению Ходжеса, Россия сможет соблюдать режим прекращения огня на фронте, если там будет находиться военная сила. Эти войска должны быть достаточно мощными в противовес захватнической армии. К тому же такие силы смогут немедленно нанести ответный удар, если Россия атакует первой.

Это должно немедленно делать им больно, вызывать последствия. Не такие, что потребуют звонка в Брюссель или Берлин, а такие, которые можно немедленно применить на поле боя. Это единственный способ, который я себе представляю,

– заявил генерал США.

Бен Ходжес считает, что такую безопасность Украине могут обеспечить европейские войска. Также генерал предположил, что как Россия, так и Украина могут использовать 30-дневное прекращение огня, чтобы восстановить силы и подготовиться к дальнейшей борьбе с агрессором.

Ранее Бен Ходжес говорил, что идея миротворческой миссии в Украине вполне реальна, но военные должна иметь очень четкую цель. Их задачи и работа должны быть очерчены. Миротворцы должны соблюдать правила применения силы и оружия. Но на подготовку такой миротворческой миссии могут уйти месяцы.

Перемирие, по словам Ходжеса, может показать определенные перспективы для дальнейшего урегулирования конфликта. Но это наиболее вероятно, если европейские войска будут присутствовать в Украине.