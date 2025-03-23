Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генерала Бена Годжеса в ефірі телемарафону.

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Гарантії безпеки для України на час перемир'я

На думку Годжеса, Росія зможе дотримуватися режиму припинення вогню на фронті, якщо там перебуватиме військова сила. Ці війська мають бути достатньо потужними на противагу загарбницькій армії. До того ж такі сили зможуть негайно завдати удар у відповідь, якщо Росія атакує першою.

Це має негайно робити їм боляче, спричиняти наслідки. Не такі, що вимагатимуть дзвінка до Брюсселя чи Берліна, а такі, які можна негайно застосувати на полі бою. Це єдиний спосіб, який я собі уявляю,

– заявив генерал США.

Бен Годжес вважає, що таку безпеку Україні можуть забезпечити європейські війська. Також генерал припустив, що як Росія, так і Україна можуть використати 30-денне припинення вогню, щоб відновити сили та підготуватися до подальшої боротьби з агресором.

Раніше Бен Годжес говорив, що ідея миротворчої місії в Україні цілком реальна, але військові повинна мати дуже чітку мету. Їхні завдання та робота мають бути окреслені. Миротворці повинні дотримуватися правил застосування сили та зброї. Але на підготовку такої миротворчої місії можуть піти місяці.

Перемир'я, за словами Годжеса, може показати певні перспективи для подальшого врегулювання конфлікту. Але це найбільш імовірно, якщо європейські війська будуть присутні в Україні.