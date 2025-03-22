Екскомандувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Годжес окреслив, який вигляд повинна мати миротворча місія в Україні, в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Наскільки реальною є ініціатива щодо миротворців

За словами Годжеса, передусім, військова сила, яку союзники хочуть відправити в Україну, повинна мати дуже чітку мету. Потрібно чітко окреслити завдання та роботу цієї військової сили.

Крім того, слід переконатися, що для миротворців визначені дуже чіткі правила застосування сили. Йдеться про те, коли і як саме вони можуть використовувати зброю задля покарання Росії у разі порушення нею режиму припинення вогню.

Також миротворчі сили повинні мати дуже чіткий ланцюг командування. Вони мусять бути інегровані в український повітряний простір і ПРО. Це не може бути окрема сила. Вона повинна мати повітряні, наземні, морські складові, безпілотні і протибезпілотні засоби, засоби ППО, – усе, щоб мати можливість впливати на російську сторону, коли вона порушує режим припинення вогню.

Я вважаю, що це абсолютно можливо, якщо Європа матиме для цього політичну волю. Але на це підуть місяці. Навіть, якщо вони (союзники – 24 Канал) домовляться сьогодні, пройдуть кілька місяців, перш ніж вони будуть готові втілити це у життя. Тому, що їм доведеться тренуватися разом. Це не якась окрема сторожева застава,

– пояснив Годжес.

До слова, італійські ЗМІ пишуть, що союзники України розглядають відправку до неї двох миротворчих місій. Одна має бути під прапором ООН і складатися з військових неєвропейських країн. Друга включатиме війська "Коаліції охочих".