Нещодавно стало відомо, що Еммануель Макрон запропонував альтернативу європейських військам в Україні у вигляді миротворців ООН на саміті Європейської ради 20 березня. Італія, зокрема, підтримує цю ідею, передає 24 Канал.

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Що відомо

Так, італійське видання La Repubblica зазначає, миротворчі сили ООН складатимуться з військовослужбовців з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Їх розмістять на російсько-українському кордоні.

Натомість військові з європейської "Коаліції охочих" контролюватимуть кордони між Україною та ЄС. Це можуть бути солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади й Італії.

Італійська La Stampa пише, що один із сценаріїв розгортання військ, над яким працює "Коаліція охочих", полягає у створенні чотирьох рівнів взаємодії.

Передбачається, що миротворці ООН з неєвропейських країн будуть розміщені в демілітаризованій зоні для контролю за дотриманням перемир'я. Це буде перша лінія розмежування. На другій лінії стоятимуть українські війська. На третій – контингент добровольців і не обов'язково в межах української території. Четверта лінія – американський захист.

Видання зауважує, що США нібито готові погодитися на свою роль у миротворчій місії, але за умови, що Київ підпише угоду про видобуток корисних копалин.

Зауважимо, президент Зеленський заявив, що миротворці ООН не можуть замінити військовий контингент для захисту від Росії.