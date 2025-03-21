Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, якого цитує видання ANSA.

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В Італії кажуть, що розмови про миротворчі операції передчасні

Таяні вважає, що наразі розмови про миротворчі операції в Україні передчасні.

"Зараз ми заохочуємо розпочатий процес миру, який, на мою думку, йде в правильному напрямку", – сказав він.

Глава МЗС Італії також додав, що наразі мирний процес "все ще на етапі передпереговорів".

Ми сказали, що ми не за відправку італійців у військові місії під прапором НАТО або під прапором Європейського Союзу. Єдиним вибором може бути ООН, але має бути рішення Ради Безпеки,

– наголосив він.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що миротворці ООН не зможуть замінити військовий контингент для захисту України від Росії. Наша держава не розглядає цю організацію як гарантії безпеки.