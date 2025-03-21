Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует издание ANSA.

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В Италии говорят, что разговоры о миротворческих операциях преждевременны

Таяни считает, что пока разговоры о миротворческих операциях в Украине преждевременны.

"Сейчас мы поощряем начатый процесс мира, который, по моему мнению, идет в правильном направлении", – сказал он.

Глава МИД Италии также добавил, что сейчас мирный процесс "все еще на этапе предпереговоров".

Мы сказали, что мы не за отправку итальянцев в военные миссии под флагом НАТО или под флагом Европейского Союза. Единственным выбором может быть ООН, но должно быть решение Совета Безопасности,

– подчеркнул он.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что миротворцы ООН не смогут заменить военный контингент для защиты Украины от России. Наше государство не рассматривает эту организацию как гарантии безопасности.