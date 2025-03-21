Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что президент Чехии также осудил заявления России о готовности к миру, которая продолжает обстреливать Украину. Он также выразил дальнейшую поддержку нашей страны.

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Детали пресс-конференции

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать контингент от ООН для миротворческой миссии в Украине. Эта идея выглядит не очень жизнеспособной, ведь для этого нужна поддержка резолюции Совбеза ООН, где голос имеет Россия и США, которые могут не проголосовать за такую инициативу.

Президент Украины на пресс-конференции сообщил, что размещение любых сил ООН на территории Украины не сможет обезопасить нашу страну от нового нападения России.

Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности,

– подчеркнул он.

Внимание на пресс-конференции также было приковано к предстоящим переговоров в Саудовской Аравии. Представители США встретятся с командами из Украины и России, но отдельно. Американцы будут общаться со сторонами по очереди.

Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Другие представители будут ответственны за технические возможности по прекращению огня по энергетической инфраструктуре. Ранее Зеленский сообщил, что наша страна предоставит США список объектов не только энергетической инфраструктуры, но и гражданской для защиты от российских атак.

Было бы хорошо, чтобы встреча (переговоры в Саудовской Аравии – 24 Канал) закончилась каким-то результатом, который может нас приближать к полному прекращению огня. Мы этого хотим, команда будет на достаточно высоком уровне,

– подчеркнул президент Украины.

Между тем президент Чехии подчеркнул, что Россия – это не та страна, которой можно доверять. Четко это подчеркивают непрерывные российские атаки по территории Украины. Сам Павел застал такую атаку в Одессе, тогда в городе прозвучало более 18 взрывов.

Надо быть циничным, когда заявляют о готовности к мирным переговорам и в то время осуществлять массированную атаку по гражданской инфраструктуре. Трудно работать с такой стороной переговоров,

– сказал он.

Павел также заявил, что миротворцы в Украине – это общая ответственность стран ЕС. Более того, президент Чехии сейчас пытается убедить НАТО, чтобы они не снимали с повестки дня вступление нашей страны в Альянс, ведь это "самые дешевые" гарантии безопасности.

Ведущая 24 Канала добавила, что на пресс-конференции также было упоминание о "Коалиции желающих", участником которой является Чехия. Однако Павел ничего не сказал о готовности его страны отправить в Украину своих миротворцев. Зато он выразил, что Чехия продолжит поддержку нашей страны.