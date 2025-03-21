Визит Павела в Одессу состоялся после ночной массированной атаки "Шахедов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Алексея Кулебу.

Важно В Одессе в результате масштабной атаки БпЛА вспыхнули пожары, пострадали 3 подростка

Президент Чехии в Одессе

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Одессу. Визит европейского лидера состоялся после очередного ночного террора российской армии.

Встретились в городе Одесса, которую каждую ночь терроризирует Россия. Именно во время нашей встречи России запустила три группы "Шахедов" на город. Весь цивилизованный мир должен видеть преступления России против Украины,

– подчеркнул Кулеба.

Известно, что во время встречи с чешским лидером обсудили ключевые вопросы безопасности судоходства, восстановления Украины и развития украинских общин. Кулеба отметил, что Чехия одна из лидеров среди стран, которые системно помогают Украине. Так, за 3 года полномасштабной войны именно Чехия передала нашему государству помощи на 900 миллионов долларов. Говорится как о гуманитарных программах, так и о военной технике.

Визит президента Чехии Петера Павела в Одессу / Фото Алексея Кулебы

Более того, Кулеба сообщил, что противокорабельные комплексы "Нептун", сделаны на базе чешских автомобилей Tatra. Это вооружение сделало большой вклад в безопасность Украины на море.

Так, главной темой разговора с президентом Чехии стали морская безопасность и вызовы разминирования территорий. Также обсудили эффективное восстановление и устойчивое развитие Украины, пригласили присоединиться к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме этим летом, а также договорились о расширении гуманитарной помощи для пострадавших регионов, включая обеспечение временного жилья для тех, кто потерял дома, и поддержку медицинских учреждений. Вместе с руководителями Одесской, Николаевской и Херсонской ОГА Кулеба и Павел обсудили дальнейшую прямую поддержку регионов.

Кулеба поблагодарил Чехию и лично президента Петра Павела за непоколебимую поддержку. Он отметил, что Чехия остается надежным партнером в восстановлении украинских общин и регионов.

Так, страна взяла патронат над Днепропетровской областью, где обновляет станции очистки воды, поставляет генераторы, медоборудование, эвакуационные автобусы, восстанавливает школы и больницы. В Киевской области реализует масштабный проект модернизации областной детской больницы на более 10 миллионов евро, и десятки проектов в Николаевской, Харьковской, Херсонской, Львовской областях.

К слову, 21 марта в Киеве и области будут перекрывать дорожное движение из-за визита иностранной делегации. Управление государственной охраны Украины сообщило о временных ограничениях движения для обеспечения охранных мероприятий.