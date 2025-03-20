Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Олега Кипера. Заметим, что вечером в городе прозвучало почти 20 громких взрывов во время российской атаки.

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Какие последствия атаки на Одессу

Олег Кипер сообщил, что в результате атаки в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов.

Пострадали три человека, среди них несовершеннолетняя девушка.

В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары,

– говорится в сообщении.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в Одессе из-за атаки возгорания возникли на территории предприятия, в многоквартирном жилом доме, а также в здании торгового центра.

Кроме того, в ДТЭК сообщили о локальных аварийных отключениях света в Приморском, Пересыпском и Киевском районах. Атаку прокомментировал и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Одесса, держитесь. Россия сейчас несколько изменила тактику атак украинских городов дронами – пытаются действовать большим количеством, чтобы попытаться перегрузить ПВО, мобильные группы, РЭБ", – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, россияне атаковали Одессу с помощью дронов, в городе слышали около 18 взрывов. В Воздушных силах незадолго до этого предупреждали о группе вражеских беспилотников, которая двигалась из акватории Черного моря в направлении региона.