Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Заметим, что в момент взрывов в регионе была объявлена ​​воздушная тревога.

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Что известно об атаке

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена ​​из-за атаки дронов, около 20:40. В Воздушных силах незадолго после этого предостерегали о группе вражеских беспилотников, которая двигалась из акватории Черного моря в направлении региона.

Мэр Геннадий Труханов в 21:46 предостерегал жителей Киевского района об угрозе.

Повторные взрывы в городе слышали ориентировочно в 21.52. Уже через несколько минут в Одессе снова было громко. В 21:59 также прогремели взрывы, таким образом, их количество возросло до минимум четырех.

В южных районах города слышны взрывы, будьте в безопасных местах. Атака продолжается,

– написал мэр.

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В то же время, ряд взрывов слышали и в Запорожье. Враг атаковал беспилотниками, также были сообщения об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения управляемых авиационных бомб.