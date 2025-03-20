Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Зауважимо, що на момент вибухів у регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили через атаку дронів, близько 20:40. У Повітряних силах незадовго після цього застерігали про групу ворожих безпілотників, яка рухалася з акваторії Чорного моря у напрямку регіону.

Міський голова Геннадій Труханов о 21:46 застерігав жителів Київського району про загрозу.

Повторні вибухи у місті чули орієнтовно о 21:52. Вже за кілька хвилин в Одесі знову було гучно. О 21:59 також прогриміли вибухи, таким чином їхня кількість зросла до щонайменше чотирьох.