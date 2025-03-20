Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
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Що відомо про вибухи у Запоріжжі
Повітряну тривогу на території усієї Запорізької області оголосили близько 19:57. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників для регіону. Незадовго після цього з'явилася інформація про вибухи, пов'язані з роботою сил ППО.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– ідеться у повідомленні.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.