Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Справжнє ставлення Росії до миру, – Зеленський про удар по Кропивницькому і атаку майже 200 БпЛА
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
20:12, 20 березня
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
20:09, 20 березня
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
19:58, 20 березня
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі дрони заходять в повітряний простір регіону з ТОТ, курс – північний/північно-західний.