Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Справжнє ставлення Росії до миру, – Зеленський про удар по Кропивницькому і атаку майже 200 БпЛА

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

20:12, 20 березня Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

20:09, 20 березня Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!