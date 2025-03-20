Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський прокоментував цинічні обстріли Росії

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія не припиняє удари по території нашої держави. Також ворог продовжує поширювати свої пропагандистські заяви. Разом з тим, російська армія продовжує щодня й щоночі запускати сотні БпЛА та завдавати ракетних ударів.

Кожним таким запуском росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру,

– наголосив Зеленський.

Водночас український гарант наголосив, що навіть у найскладніших умовах, наші люди можуть розраховувати на негайну підтримку працівників ДСНС, поліцейських, медиків, комунальних служб і всіх, хто допомагає розбирати завали, гасити вогонь, відновлювати зруйноване і, найголовніше, рятувати й захищати життя.

Зеленський додав, що цієї ночі окупанти запустили майже 200 "Шахедів" та дрони-імітатори. Під масованим ударом опинився Кропивницький, де поранення отримали 10 осіб, серед яких 4 дітей. Також пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та церкву.

Президент також показав наслідки російської атаки. Так, після нічних обстрілів спалахнули пожежі у різних регіонах України.

Наслідки нічних обстрілів – більше у галереї

Дякую всім, хто зараз працює на місцях і допомагає долати наслідки російського терору. Дякуємо тим, хто завжди на чергуванні, на передовій порятунку життів. Кожному й кожній, чия праця є опорою для всіх нас тим, що дає змогу продовжувати боротися й жити попри все,

– додав Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 березня Росія запустила по території України 171 дрон-камікадзе. Сили ППО збили 75 БпЛА, ще 63 – локаційно втрачені.