Окупанти запускали БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів з Орла, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Чауди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки БпЛА збила ППО вночі

Російську атаку у ніч на 20 березня відбивала українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 8:30 було збито 75 "Шахедів" та безпілотників інших типів.

Працювала ППО цієї ночі у багатьох областях, зокрема, у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській.

Унаслідок обстрілу Росії постраждала Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина. Нагадаємо, що унаслідок нічного терору Кропивницького є багато постраждалих, серед яких – діти.

Ще 63 російські безпілотники-імітатори, за повідомленням Повітряних сил, були локаційно втрачені. Негативних наслідків вони завдали.