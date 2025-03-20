Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский прокомментировал циничные обстрелы России

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не прекращает удары по территории нашего государства. Также враг продолжает распространять свои пропагандистские заявления. Вместе с тем, российская армия продолжает каждый день и каждую ночь запускать сотни БпЛА и наносить ракетные удары.

Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский гарант отметил, что даже в самых сложных условиях, наши люди могут рассчитывать на немедленную поддержку работников ГСЧС, полицейских, медиков, коммунальных служб и всех, кто помогает разбирать завалы, тушить огонь, восстанавливать разрушенное и, самое главное, спасать и защищать жизни.

Зеленский добавил, что этой ночью оккупанты запустили почти 200 "Шахедов" и дроны-имитаторы. Под массированным ударом оказался Кропивницкий, где ранения получили 10 человек, среди которых 4 детей. Также повреждены жилые дома, гражданскую инфраструктуру и церковь.

Президент также показал последствия российской атаки. Так, после ночных обстрелов вспыхнули пожары в разных регионах Украины.

Последствия ночных обстрелов – больше в галерее

Спасибо всем, кто сейчас работает на местах и помогает преодолевать последствия российского террора. Спасибо тем, кто всегда на дежурстве, на передовой спасения жизней. Каждому и каждой, чей труд является опорой для всех нас тем, что позволяет продолжать бороться и жить несмотря ни на что,

– добавил Зеленский.

Напомним, что в ночь на 20 марта Россия запустила по территории Украины 171 дрон-камикадзе. Силы ПВО сбили 75 БПЛА, еще 63 – локально потеряны.