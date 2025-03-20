"Прилеты" были в разных частях города. Есть много разрушений и пострадавших. Подробнее о последствиях вражеской атаки рассказал 24 Каналу корреспондент из Кропивницкого Владимир Иванченко.

Важно Кропивницкий пережил самую массированную атаку БпЛА: все о циничных ударах россиян

Как Кропивницкий пережил российскую атаку

Враг совершил удар по жилым многоэтажкам в разных районах Кропивницкого, использовав более 21 беспилотника. Атака привела к многочисленным повреждениям: выбитые окна, поврежденные двери, разрушенные здания.

В жилой пятиэтажке по улице Мира, расположенной позади меня, нет ни одного уцелевшего окна,

– отметил корреспондент.

С самой ночи коммунальные службы и спасатели оперативно начали ликвидацию последствий. Они тушили пожары, помогали разбирать завалы и восстанавливать поврежденное имущество. Также работали медики, которые оказывали помощь пострадавшим.

В результате обстрела пострадала одна семья: 50-летний мужчина получил 90% ожогов тела, его доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации; его жена получила травмы от взрывной волны, осколочные раны и контузию.

Пик российской атаки пришелся где-то на 23:00. Тогда горели машины, буквально каждую минуту вспыхивало красное зарево в небе. В это время люди в панике бежали в укрытие. Некоторые горожане обращались в медицинские пункты с травмами, полученными в результате взрывов.

Такого обстрела Кропивницкий еще не переживал,

– отметил Владимир Иванченко.

Город активно восстанавливается, коммунальные службы и правоохранители работают над оценкой ущерба. Местные власти пообещали оказать финансовую помощь пострадавшим и поддержку в ремонте жилья. Все, кто понес убытки, могут обращаться в городской совет для документирования повреждений.

По состоянию на 08:30 утра 20 марта в результате атаки пострадали 10 человек, среди них – четверо детей. Этой ночью враг атаковал Украину 171-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.