Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Настоящее отношение России к миру, – Зеленский об ударе по Кропивницкому и атаке почти 200 БпЛА
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
20:12, 20 марта
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
20:09, 20 марта
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!
19:58, 20 марта
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Вражеские дроны заходят в воздушное пространство региона с ВОТ, курс – северный/северо-западный.