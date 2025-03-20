Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Настоящее отношение России к миру, – Зеленский об ударе по Кропивницкому и атаке почти 200 БпЛА

Что известно о воздушной тревоге

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20:12, 20 марта Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

20:09, 20 марта Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!