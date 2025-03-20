Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

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Что известно об ограничении движения в Киеве и области

В Управлении государственной охраны Украины рассказали, что 21 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Просим учесть указанную информацию при перемещении во время перемещения,

– говорится в сообщении.

В УГО напомнили, что, соответствии с украинским законодательством, военнослужащие органа совместно с подразделениями Нацполиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом.

Они также могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.