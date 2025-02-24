Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

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Какова причина ограничения движения в Киеве

В Управлении государственной охраны Украины рассказали, что 24 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

Дополнительно 24 февраля с 07:00 до 11:00 будет ограничен вход и выход к станции метро "Майдан Независимости" (сама станция будет работать, эскалатор не будет функционировать). Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу,

– говорится в сообщении.

В УГО напомнили, что, соответствии с украинским законодательством, военнослужащие органа совместно с подразделениями Нацполиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом.

Они также могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.