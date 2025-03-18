Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

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В столице восстанавливают движение транспорта во время тревог

Ранее киевляне призвали власти пересмотреть правило остановки движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Так с 21 марта коммунальный и частных наземный общественный транспорт не будет делать обязательную остановку в случае объявления воздушной тревоги. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут продолжать рейс, но ОВА установила новые правила.

Так общественный транспорт во время тревоги будет делать остановки возле укрытий по маршруту движения. По желанию пассажиры смогут выйти и уйти в безопасное место. Водители обязаны сообщить о возможности дальнейшего движения. Когда все, кто желал выйти из транспорта это сделают, движение продолжится.

Об этих изменениях водителей предупредят, правила внесут в должностные инструкции.

Это не просто смена правил – это логичный и необходимый шаг к нормальному функционированию города. Киев должен двигаться!

– прокомментировал Тимур Ткаченко.

Соответствующее решение Совет обороны Киева принял после консультаций с военными, правоохранителями и ГСЧС.

К слову, водитель транспорта также имеет право пройти до укрытия на время воздушной тревоги, равно как и пассажиры.

В Киевской городской государственной администрации добавили, что метрополитен пока будет работать в таком же режиме, как раньше. То есть движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным.