В ближайшее время планируется проведение первого заседания Совета обороны города Киева, где и будут решать этот вопрос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тимура Ткаченко, нового главы Киевской городской военной администрации.

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Совет обороны Киева рассмотрит вопрос

В своем Telegram Ткаченко написал, что вносит на рассмотрение Совета обороны вопрос "наработки алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги".

Также глава КГВА пообещал вскоре сообщить о дальнейших действиях.

К слову, 4 января в общественной организации "Пассажиры Киева" призвали возобновить движение общественного транспорта во время тревог. Там убеждены, что из-за этого правила экономика города и перевозчики понесли значительные убытки.

В то же время пассажирам приходится искать альтернативные маршруты и виды транспорта – личные авто, такси, пригородные маршрутки и тому подобное. "Сейчас мы понимаем, что это решение было принято людьми, которые не пользуются общественным транспортом", – написали в организации.

Ранее 24 сообщал, что Россия 6 января с беспилотника ударила по общественному транспорту в Корабельном районе Херсона. Враг попал в автобус, который осуществлял перевозку пассажиров. Есть раненые, погиб 50-летний мужчина.

В Днепровском районе Херсона 5 января под вражеский обстрел попала маршрутка, в которой находились люди.