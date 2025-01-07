Найближчим часом планується проведення першого засідання Ради оборони міста Києва, де й вирішуватимуть це питання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тимура Ткаченка, нового очільника Київської міської військової адміністрації.

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Рада оборони Києва розгляне питання

У своєму Telegram Ткаченко написав, що вносить на розгляд Ради оборони питання "напрацювання алгоритму функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги".

Також очільник КМВА пообіцяв незабаром повідомити про подальші кроки.

До слова, 4 січня у громадській організації "Пасажири Києва" закликали відновити рух громадського транспорту під час тривог. Там переконані, що через це правило економіка міста та перевізники зазнали значних збитків.

Водночас пасажирам доводиться шукати альтернативні маршрути та види транспорту — особисті авто, таксі, приміські маршрутки тощо. "Зараз ми розуміємо, що це рішення було прийнято людьми, які не користуються громадським транспортом", – писали в організації.

Раніше 24 повідомляв, що Росія 6 січня з безпілотника вдарила по громадському транспорту в Корабельному районі Херсона. Ворог влучив у автобус, який здійснював перевезення пасажирів. Є поранені, загинув 50-річний чоловік.

У Дніпровському районі Херсона 5 січня під ворожий обстріл потрапила маршрутка, в якій перебували люди.