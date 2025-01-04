Про це повідомив Тимур Ткаченко, новий очільник Київської міської військової адміністрації у коментарі під дописом ГО, передає 24 Канал. У суботу, 4 січня, до нього направили відповідне звернення.

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КМВА розгляне звернення киян

Ткаченко заявив, що наступного тижня отримає звіти від профільних департаментів і публічно поінформує про подальші кроки.

Цікаво, що Київ – єдине місто України, де діє правило зупинки руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Таке рішення міська влада прийняла 2,5 роки тому на підставі рекомендацій ДСНС. За словами ГО "Пасажири Києва", це зробили "раптово, без обґрунтування".

Зараз ми розуміємо, що це рішення було прийнято людьми, які не користуються громадським транспортом,

– написали в організації.

Там вважають, що через це правило економіка міста та перевізники зазнали значних збитків. Натомість пасажири змушені витрачати час на пошук альтернативних маршрутів і видів транспорту – особистих авто, таксі, приміських маршруток тощо.

У ГО скаржаться, що 8 петицій із закликом скасувати рішення були відхилені мером Віталієм Кличком та проігноровані керівниками КМВА Миколою Жирновим і Сергієм Попком. Крім того, жодна з петицій та ініційований "Пасажирами Києва" проєкт рішення Київради не отримали підтримки профільної транспортної комісії.

До слова, раніше 24 Канал повідомляв, хто в Україні у 2025 році матиме право на безплатний проїзд у маршрутках, і що робити, якщо вам без причини відмовили у безплатному проїзді.