Хто може безплатно їздити у маршрутках у 2025 році

Так законодавством передбачається безплатний проїзд у громадському транспорті для вразливих категорій населення, пише 24 канал з посиланням на сайт Безоплатної правової допомоги.

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Йдеться про таких осіб:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

інваліди війни та особи, які прирівняні до них;

військовослужбовці строкової служби;

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок війни;

батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти під час проходження військової служби;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту,

Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;

поліцейські під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов’язків;

реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;

особи з інвалідністю першої та другої групи, діти-інваліди, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, які належать до другої категорії;

діти, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з катастрофою на ЧАЕС;

діти з багатодітних сімей;

діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння).

Чи можуть відмовити у безплатному проїзді

Водію, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовляти у пільговому перевезенні, крім випадків, передбачених законом.

Зверніть увагу! Водночас безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Що робити, якщо відмовили у безплатному проїзді

Якщо людині без причини відмовили у безплатному проїзді, то їй необхідно:

дізнатися найменування перевізника та його контактні дані; прізвище, ім’я та по батькові водія; записати номер транспортного засобу; зазначити час та маршрут; придбати та зберегти квиток; мати свідків.

Потім слід звернутися із заявою до таких можливих установ:

працівників поліції;

до територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті;

транспортного відділу міської ради;

Державної служби України з безпеки на транспорті.

Важливо! Якщо водій відмовляється слідувати маршрутом, поки пільговик не оплатить проїзд, то варто викликати наряд поліції.