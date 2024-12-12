Хто має пільги в Укрзалізниці

Пільги діють як у приміських, так і в міських поїздах. Для отримання знижки потрібно мати документ, що підтверджує належність до пільгової категорії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Укрзалізниця забезпечує доступність поїздок для різних соціальних груп, сприяючи мобільності громадян.

Пільги на проїзд для дітей у 2025 році:

Укрзалізниця надає значні знижки на квитки для дітей залежно від вікової категорії:

  • Діти до 6 років: безкоштовний проїзд без окремого місця.
  • Діти від 6 до 14 років: знижка 25% на квиток.
  • Діти з багатодітних сімей: безкоштовний проїзд приміськими поїздами за посвідченням.
  • Діти з інвалідністю: 50% знижка з жовтня до травня, без обмеження рейсів, та безкоштовний приміський проїзд.
  • Діти-сироти: безкоштовні приміські рейси за єдиним квитком.
  • Діти постраждалих від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний приміський проїзд.

Для всіх пільг необхідно підтвердити статус відповідними документами.

Пільги для осіб з інвалідністю в 2025 році

Укрзалізниця пропонує пільги для осіб з інвалідністю залежно від групи:

  • Перша група та супроводжуючі: 50% знижка на внутрішні рейси з 1 жовтня до 15 травня, безкоштовний проїзд приміськими поїздами.
  • Інваліди війни (1-3 групи): безкоштовні або знижені поїздки раз на рік чи два, залежно від категорії, включно з приміськими рейсами.
  • Постраждалі від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний проїзд у приміському транспорті для другої категорії.

Пільги для учасників бойових дій та ветеранів

Укрзалізниця пропонує такі пільги:

  • Учасники бойових дій: безкоштовна подорож раз на рік (туди й назад) та 50% знижки на внутрішні рейси (потрібне посвідчення).
  • Учасники Другої світової війни (85+ років): 50% знижки на проїзд раз на рік або необмежені пільгові поїздки в сезон.
  • Ветерани служб: безкоштовний приміський транспорт.
  • Герої Радянського Союзу: разова безкоштовна подорож у м’якому вагоні "СВ".
  • Батьки загиблих військових: окремі пільги.

Пільги для інших категорій

Пільги для пенсіонерів у 2025 році

  • Пенсіонери можуть безкоштовно користуватися приміськими поїздами, незалежно від місця проживання. Для цього необхідно мати пенсійне посвідчення з позначкою "за віком".

Знижки для студентів у 2025 році

  • Студенти денної форми навчання в університетах та професійних училищах можуть придбати квитки на внутрішні та міжнародні рейси зі знижкою 50% у вагонах 2-го та 3-го класів. Пільга надається за студентським або учнівським квитком.