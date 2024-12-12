Хто має пільги в Укрзалізниці
Пільги діють як у приміських, так і в міських поїздах. Для отримання знижки потрібно мати документ, що підтверджує належність до пільгової категорії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
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Укрзалізниця забезпечує доступність поїздок для різних соціальних груп, сприяючи мобільності громадян.
Пільги на проїзд для дітей у 2025 році:
Укрзалізниця надає значні знижки на квитки для дітей залежно від вікової категорії:
- Діти до 6 років: безкоштовний проїзд без окремого місця.
- Діти від 6 до 14 років: знижка 25% на квиток.
- Діти з багатодітних сімей: безкоштовний проїзд приміськими поїздами за посвідченням.
- Діти з інвалідністю: 50% знижка з жовтня до травня, без обмеження рейсів, та безкоштовний приміський проїзд.
- Діти-сироти: безкоштовні приміські рейси за єдиним квитком.
- Діти постраждалих від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний приміський проїзд.
Для всіх пільг необхідно підтвердити статус відповідними документами.
Пільги для осіб з інвалідністю в 2025 році
Укрзалізниця пропонує пільги для осіб з інвалідністю залежно від групи:
- Перша група та супроводжуючі: 50% знижка на внутрішні рейси з 1 жовтня до 15 травня, безкоштовний проїзд приміськими поїздами.
- Інваліди війни (1-3 групи): безкоштовні або знижені поїздки раз на рік чи два, залежно від категорії, включно з приміськими рейсами.
- Постраждалі від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний проїзд у приміському транспорті для другої категорії.
Пільги для учасників бойових дій та ветеранів
Укрзалізниця пропонує такі пільги:
- Учасники бойових дій: безкоштовна подорож раз на рік (туди й назад) та 50% знижки на внутрішні рейси (потрібне посвідчення).
- Учасники Другої світової війни (85+ років): 50% знижки на проїзд раз на рік або необмежені пільгові поїздки в сезон.
- Ветерани служб: безкоштовний приміський транспорт.
- Герої Радянського Союзу: разова безкоштовна подорож у м’якому вагоні "СВ".
- Батьки загиблих військових: окремі пільги.
Пільги для інших категорій
Пільги для пенсіонерів у 2025 році
- Пенсіонери можуть безкоштовно користуватися приміськими поїздами, незалежно від місця проживання. Для цього необхідно мати пенсійне посвідчення з позначкою "за віком".
Знижки для студентів у 2025 році
- Студенти денної форми навчання в університетах та професійних училищах можуть придбати квитки на внутрішні та міжнародні рейси зі знижкою 50% у вагонах 2-го та 3-го класів. Пільга надається за студентським або учнівським квитком.