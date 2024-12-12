Хто має пільги в Укрзалізниці

Пільги діють як у приміських, так і в міських поїздах. Для отримання знижки потрібно мати документ, що підтверджує належність до пільгової категорії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Укрзалізниця забезпечує доступність поїздок для різних соціальних груп, сприяючи мобільності громадян.

Пільги на проїзд для дітей у 2025 році:

Укрзалізниця надає значні знижки на квитки для дітей залежно від вікової категорії:

Діти до 6 років : безкоштовний проїзд без окремого місця.

: безкоштовний проїзд без окремого місця. Діти від 6 до 14 років : знижка 25% на квиток.

: знижка 25% на квиток. Діти з багатодітних сімей : безкоштовний проїзд приміськими поїздами за посвідченням.

: безкоштовний проїзд приміськими поїздами за посвідченням. Діти з інвалідністю : 50% знижка з жовтня до травня, без обмеження рейсів, та безкоштовний приміський проїзд.

: 50% знижка з жовтня до травня, без обмеження рейсів, та безкоштовний приміський проїзд. Діти-сироти : безкоштовні приміські рейси за єдиним квитком.

: безкоштовні приміські рейси за єдиним квитком. Діти постраждалих від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний приміський проїзд.

Для всіх пільг необхідно підтвердити статус відповідними документами.

Пільги для осіб з інвалідністю в 2025 році

Укрзалізниця пропонує пільги для осіб з інвалідністю залежно від групи:

Перша група та супроводжуючі : 50% знижка на внутрішні рейси з 1 жовтня до 15 травня, безкоштовний проїзд приміськими поїздами.

: 50% знижка на внутрішні рейси з 1 жовтня до 15 травня, безкоштовний проїзд приміськими поїздами. Інваліди війни (1-3 групи) : безкоштовні або знижені поїздки раз на рік чи два, залежно від категорії, включно з приміськими рейсами.

: безкоштовні або знижені поїздки раз на рік чи два, залежно від категорії, включно з приміськими рейсами. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний проїзд у приміському транспорті для другої категорії.

Пільги для учасників бойових дій та ветеранів

Укрзалізниця пропонує такі пільги:

Учасники бойових дій : безкоштовна подорож раз на рік (туди й назад) та 50% знижки на внутрішні рейси (потрібне посвідчення).

: безкоштовна подорож раз на рік (туди й назад) та 50% знижки на внутрішні рейси (потрібне посвідчення). Учасники Другої світової війни (85+ років) : 50% знижки на проїзд раз на рік або необмежені пільгові поїздки в сезон.

: 50% знижки на проїзд раз на рік або необмежені пільгові поїздки в сезон. Ветерани служб : безкоштовний приміський транспорт.

: безкоштовний приміський транспорт. Герої Радянського Союзу : разова безкоштовна подорож у м’якому вагоні "СВ".

: разова безкоштовна подорож у м’якому вагоні "СВ". Батьки загиблих військових: окремі пільги.

Пільги для інших категорій

Пільги для пенсіонерів у 2025 році

Пенсіонери можуть безкоштовно користуватися приміськими поїздами, незалежно від місця проживання. Для цього необхідно мати пенсійне посвідчення з позначкою "за віком".

Знижки для студентів у 2025 році