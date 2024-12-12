Кто имеет льготы в Укрзализныце

Льготы действуют как в пригородных, так и в городских поездах. Для получения скидки нужно иметь документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Укрзализныця обеспечивает доступность поездок для различных социальных групп, способствуя мобильности граждан.

Льготы на проезд для детей в 2025 году:

Укрзализныця предоставляет значительные скидки на билеты для детей в зависимости от возрастной категории:

Дети до 6 лет бесплатный проезд без отдельного места.

бесплатный проезд без отдельного места. Дети от 6 до 14 лет: скидка 25% на билет : скидка 25% на билет.

: скидка 25% на билет. Дети из многодетных семей: бесплатный проезд пригородными поездами : бесплатный проезд пригородными поездами по удостоверению.

: бесплатный проезд пригородными поездами по удостоверению. Дети с инвалидностью: бесплатный проезд пригородными поездами : 50% скидка с октября по май, без ограничения рейсов, и бесплатный пригородный проезд.

: 50% скидка с октября по май, без ограничения рейсов, и бесплатный пригородный проезд. Дети-сироты: бесплатные пригородные рейсы : бесплатные пригородные рейсы по единому билету.

: бесплатные пригородные рейсы по единому билету. Дети пострадавших от Чернобыльской катастрофы: бесплатный пригородный проезд: бесплатный пригородный проезд.

Для всех льгот необходимо подтвердить статус соответствующими документами.

Льготы для лиц с инвалидностью в 2025 году

Укрзализныця предлагает льготы для лиц с инвалидностью в зависимости от группы:

Первая группа и сопровождающие : 50% скидка на внутренние рейсы с 1 октября по 15 мая, бесплатный проезд пригородными поездами.

: 50% скидка на внутренние рейсы с 1 октября по 15 мая, бесплатный проезд пригородными поездами. Инвалиды войны (1-3 группы) : бесплатные или снижены поездки раз в год или два, в зависимости от категории, включая пригородные рейсы.

: бесплатные или снижены поездки раз в год или два, в зависимости от категории, включая пригородные рейсы. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: бесплатный проезд в пригородном транспорте: бесплатный проезд в пригородном транспорте для второй категории.

Льготы для участников боевых действий и ветеранов

Укрзализныця предлагает следующие льготы:

Участники боевых действий : бесплатное путешествие раз в год (туда и обратно) и 50% скидки на внутренние рейсы (требуется удостоверение).

: бесплатное путешествие раз в год (туда и обратно) и 50% скидки на внутренние рейсы (требуется удостоверение). Участники Второй мировой войны (85+ лет) : 50% скидки на проезд раз в год или неограниченные льготные поездки в сезон.

: 50% скидки на проезд раз в год или неограниченные льготные поездки в сезон. Ветераны служб: бесплатный пригородный транспорт : бесплатный пригородный транспорт на пригородном транспорте.

: бесплатный пригородный транспорт на пригородном транспорте. Герои Советского Союза: разовая бесплатная поездка в мягком вагоне : разовая бесплатная поездка в мягком вагоне "СВ".

: разовая бесплатная поездка в мягком вагоне "СВ". Родители погибших военных: отдельные льготы: отдельные льготы.

Льготы для других категорий

Льготы для пенсионеров в 2025 году

Пенсионеры могут бесплатно пользоваться пригородными поездами, независимо от места жительства. Для этого необходимо иметь пенсионное удостоверение с пометкой "по возрасту".

Скидки для студентов в 2025 году