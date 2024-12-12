Кто имеет льготы в Укрзализныце
Льготы действуют как в пригородных, так и в городских поездах. Для получения скидки нужно иметь документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Укрзализныця обеспечивает доступность поездок для различных социальных групп, способствуя мобильности граждан.
Льготы на проезд для детей в 2025 году:
Укрзализныця предоставляет значительные скидки на билеты для детей в зависимости от возрастной категории:
- Дети до 6 летбесплатный проезд без отдельного места.
- Дети от 6 до 14 лет: скидка 25% на билет: скидка 25% на билет.
- Дети из многодетных семей: бесплатный проезд пригородными поездами: бесплатный проезд пригородными поездами по удостоверению.
- Дети с инвалидностью: бесплатный проезд пригородными поездами: 50% скидка с октября по май, без ограничения рейсов, и бесплатный пригородный проезд.
- Дети-сироты: бесплатные пригородные рейсы: бесплатные пригородные рейсы по единому билету.
- Дети пострадавших от Чернобыльской катастрофы: бесплатный пригородный проезд: бесплатный пригородный проезд.
Для всех льгот необходимо подтвердить статус соответствующими документами.
Льготы для лиц с инвалидностью в 2025 году
Укрзализныця предлагает льготы для лиц с инвалидностью в зависимости от группы:
- Первая группа и сопровождающие: 50% скидка на внутренние рейсы с 1 октября по 15 мая, бесплатный проезд пригородными поездами.
- Инвалиды войны (1-3 группы): бесплатные или снижены поездки раз в год или два, в зависимости от категории, включая пригородные рейсы.
- Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: бесплатный проезд в пригородном транспорте: бесплатный проезд в пригородном транспорте для второй категории.
Льготы для участников боевых действий и ветеранов
Укрзализныця предлагает следующие льготы:
- Участники боевых действий: бесплатное путешествие раз в год (туда и обратно) и 50% скидки на внутренние рейсы (требуется удостоверение).
- Участники Второй мировой войны (85+ лет): 50% скидки на проезд раз в год или неограниченные льготные поездки в сезон.
- Ветераны служб: бесплатный пригородный транспорт: бесплатный пригородный транспорт на пригородном транспорте.
- Герои Советского Союза: разовая бесплатная поездка в мягком вагоне: разовая бесплатная поездка в мягком вагоне "СВ".
- Родители погибших военных: отдельные льготы: отдельные льготы.
Льготы для других категорий
Льготы для пенсионеров в 2025 году
- Пенсионеры могут бесплатно пользоваться пригородными поездами, независимо от места жительства. Для этого необходимо иметь пенсионное удостоверение с пометкой "по возрасту".
Скидки для студентов в 2025 году
- Студенты дневной формы обучения в университетах и профессиональных училищах могут приобрести билеты на внутренние и международные рейсы со скидкой 50% в вагонах 2-го и 3-го классов. Льгота предоставляется по студенческому или ученическому билету.