Об этом сообщил Тимур Ткаченко, новый глава Киевской городской военной администрации в комментарии под постом ГО, передает 24 Канал. В субботу, 4 января, к нему направили соответствующее обращение.

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КГГА рассмотрит обращение киевлян

Ткаченко заявил, что на следующей неделе получит отчеты от профильных департаментов и публично проинформирует о дальнейших шагах.

Интересно, что Киев – единственный город Украины, где действует правило остановки движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Такое решение городские власти приняли 2,5 года назад на основании рекомендаций ГСЧС. По словам ОО "Пассажиры Киева", это сделали "внезапно, без обоснования".

Сейчас мы понимаем, что это решение было принято людьми, которые не пользуются общественным транспортом,

– написали в организации.

Там считают, что из-за этого правила экономика города и перевозчики понесли значительные убытки. Пассажиры вынуждены тратить время на поиск альтернативных маршрутов и видов транспорта – личных авто, такси, пригородных маршруток и тому подобное.

В ОО жалуются, что 8 петиций с призывом отменить решение были отклонены мэром Виталием Кличко и проигнорированы руководителями КГГА Николаем Жирновым и Сергеем Попко. Кроме того, ни одна из петиций и инициированный "Пассажирами Киева" проект решения не получили поддержки профильной транспортной комиссии.

К слову, ранее 24 Канал сообщал, кто в Украине в 2025 году будет иметь право на бесплатный проезд в маршрутках, и что делать, если вам без причины отказали в бесплатном проезде.