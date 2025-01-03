Тепер на заяви артистки також відреагували в посольстві Ізраїлю. Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Михайла Бродського, який є послом Ізраїлю в Україні.
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Так, Бродський поширив допис.
Посольство Ізраїлю в Києві висловлює стурбованість у зв'язку з інцидентами на ґрунті антисемітизму в дні святкування Хануки в Україні, а також у зв'язку з проявами антисемітизму в соціальних мережах,
– написав посол Ізраїлю в Україні.
Також він подякував українським правоохоронним службам за швидку реакцію і закликав їх й надалі "діяти рішуче проти тих, хто розпалює ненависть і порушує закон".
Що відомо про скандальну заяву Каті Chilly
- У Києві на Майдані Незалежності 25 грудня, на Різдво, встановили найбільшу в Європі ханукію. Після цього Катя Chilly опублікувала допис, де висловила думку, що в центрі української столиці, особливо під час війни, мають бути встановлені саме українські різдвяні символи, а не символи інших народів, хоч і з повагою до них.
- Її заява викликала гостру дискусію в соціальних мережах. Користувачі звинуватили співачку в антисемітизмі, нагадавши, що за незалежність України борються представники різних національностей та віросповідань.
- У відповідь на критику Катя Chilly опублікувала новий допис, де наголосила на важливості захисту української державності через символи.