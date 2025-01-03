Зокрема, він прокоментував роботу Олени Зеленської. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Так, Зеленські зізналися, що передають корисні меседжі одне одному, якщо вони існують.

Олена сама про себе це не скаже. Це не просто допомагає, а вже допомогло не тільки мені, а й Україні. Я говорю про роботу Олени,

– підкреслив глава держави.

Зокрема, він згадав про співпрацю дружини з першими леді та джентльменами інших країн, як от Джилл Байден та Бріжит Макрон.

Також Володимир Зеленський наголосив, що дуже важливим був виступ першої леді України у конгресі США, де вона закликала надати більше військової допомоги ЗСУ, щоб захистити країну від російської агресії.

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Зауважимо, напередодні Володимир та Олена Зеленські розповіли про те, як їм вдається підтримувати зв'язок під час війни. Президент України зізнався, що йому іноді вдається проводити час з коханою.