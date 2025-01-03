Він поділився рідкісним фото з сином. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співака.
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Так, Монатік виставив в інстаграм-сторіс фотографію з третім сином у візочку. Як зазначила дружина Дмитра, Ірина Монатік, на фото позує "молодий батько". Дмитро сфотографувався в чорній куртці, джинсах в тон та картатій чорно-білій сорочці. До свого вбрання він додав білі кросівки Adidas
Щоправда, зауважимо, що обличчя малюка виконавець поки вирішив не показувати публіці.
Дмитро Монатік показався з новонародженим сином / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про дітей Дмитра Монатіка
- Співак нещодавно став багатодітним батьком. У нього народився третій син від дружини Ірини. Про народження малюка зіркова сім'я оголосила в новорічну ніч, опублікувавши святкове фото.
- Також Ірина та Дмитро виховують синів Данила та Платона. Діти навчаються в одній зі столичних шкіл.
- За словами Монатіка, старший син зрадів, коли дізнався про майбутнє поповнення в родині. На противагу цьому, Платон спершу засмутився.
- Наразі артист з дружиною не розсекречують, коли саме народився їхній третій малюк. Також вони поки приховують його ім'я.