Він поділився рідкісним фото з сином. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співака.

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Так, Монатік виставив в інстаграм-сторіс фотографію з третім сином у візочку. Як зазначила дружина Дмитра, Ірина Монатік, на фото позує "молодий батько". Дмитро сфотографувався в чорній куртці, джинсах в тон та картатій чорно-білій сорочці. До свого вбрання він додав білі кросівки Adidas

Щоправда, зауважимо, що обличчя малюка виконавець поки вирішив не показувати публіці.



Дмитро Монатік показався з новонародженим сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Дмитра Монатіка