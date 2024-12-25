Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм MONATIK. Артист привітав українців з прийдешніми святами.

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До свого допису MONATIK прикріпив світлину з дружиною, синами Платоном та Данилом. Сім'я позувала біля ялинки. Співак також вперше показав новонародженого малюка. Однак артист не розкрив його стать та ім'я, до того ж не розповів, коли він народився. Зі святами MONATIK разом з близькими привітав українців віршем.

"Всіх вітаємо з наступаючими святами.

Дякуємо кожному, хто з нами!

Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами.

Нехай тиша панує небесами,

А нелюди проходять сторонами.

Хай відчиняться нарешті добра брами,

А наші міста засяють жовто-блакитними кольорами!

Низький уклін усім, хто нас захищає.

Невимовно дякуємо.

Поздоровляємо", – йдеться у дописі MONATIK.

У коментарях MONATIK, його дружину Ірину та їхніх синів привітали українські зірки. Зокрема, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, громадська діячка Маша Єфросиніна, інфлуенсерка Даша Квіткова, співачка Джамала, модель Даша Астаф'єва, співачки Roxolana, Наталія Могилевська, Надя Дорофєєва та інші.

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