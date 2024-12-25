З нагоди Різдва редакція 24 Каналу поставила кілька запитань українським зіркам. Євген Клопотенко, Тоня Матвієнко, Олександр Педан, FIЇNKA та інші розповіли про святкування цього світлого свята у своїх родинах.

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MOLODI

Учасники гурту MOLODI, Кирило та Іван з Маріуполя, розповіли, як святкували Різдво у дитинстві. Наприклад, Кирило зауважив, що це свято для його сім'ї було більш церковним, аніж сімейним.

"Мій батько був пастирем протестантської церкви, тому святкування завжди відбувалось у церковному колі. Ми співали різдвяні пісні, ставили номера, а після служби розходилися по домівках. Ми святкували й 25 грудня, й 7 січня, а іноді навіть Новий рік зустрічали в церкві", – поділився Кирило.

"У нас усе було дуже традиційно. Різдво ми святкували вдома або в гостях у прабабусі. На столі завжди була кутя – солодка, з медом, маком і горіхами. А на наступний день, 7 січня, ми з друзями колядували. Це був цілий ритуал: готували пісні, ходили по сусідах, отримували солодощі або гроші", – пригадав Іван.

Кирило та Іван з гурту MOLODI / Фото з інстаграму гурту

Тоня Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко зазначила, що у її родині Різдво – це особливе свято, що наповнене теплом, музикою та любов'ю. Жінка поділилася, що ще з дитинства у квартирі збиралися сотні колядників.

Особливим для мене залишився ще один момент – пісні страви, які ми завжди готували. З усіх, напевно, найулюбленіша – квасоля у томатному соусі. Цей смак для мене назавжди асоціюється з родинними вечерями, теплими розмовами та невимовною радістю, яка панувала за столом,

– зізналася Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму співачки

Анатолій Анатоліч

Телеведучий Анатолій Анатоліч каже, що його найкраще Різдво було у перший рік повномасштабного вторгнення. На початку року українці навіть не могли уявити, що знову зберуться разом, святкуватимуть та відчуватимуть радість дрібничок. За словами чоловіка, те Різдво було наповнене надією і теплом.

Крім того, Анатоліч зізнався, що у його родині немає особливих традиційних страв, які ставлять на святковий стіл. Телеведучий розповів, що вони навіть можуть їсти суші – "головне, щоб це приносило радість".

"Я родом з Кривого Рогу, і в нашому регіоні не було яскравих різдвяних традицій – принаймні, у моєму дитинстві. Це були переважно радянські звичаї святкування Нового року: вся родина збиралася вдома, випивали, танцювали під музику, сидячи за святковим столом. Традиції Різдва, такі як вертепи чи колядки, не були частиною нашого життя. Я вірю, що тепер, з часом, ці традиції з’являться в моїх дітей і стануть частиною їхніх свят", – розповів Анатолій.

Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму телеведучого

Іван Люленов

Тренер "Ліги сміху" та співак Іван Люленов поділився, що його сім'я жила в болгарському селі в Молдові, тож Різдво у цьому регіоні святкували не дуже активно, здебільшого акцент робився на Новому році. Однак чоловік пригадав, що у сусідніх молдавських селах у свято люди ходили колядувати, тому й вони переймали таку традицію.

Пам’ятаю, як на Новий рік ми ходили по селу колядувати. Панувала особлива атмосфера, адже це був єдиний час, коли діти могли заробити трохи грошей, отримати горіхи, цукерки чи якісь дрібнички. В дитинстві заробити 50-100 лей було величезним досягненням! Навіть у дорослому віці ми з друзями інколи ходили колядувати й тоді вже могли зібрати більше, навіть тисячу гривень. Це стало для нас веселим і цікавим досвідом. Це був час, коли свято було сповнене особливої магії, спілкування та радості. Можливо, зараз я знову знайду цей особливий дух Різдва, вже в Україні!,

– розповів Іван Люленов.

Іван Люленов / Фото з інстаграму тренера "Ліги сміху"

Олена Тополя

Співачка та авторка пісень Олена Тополя родом з Запоріжжя, де й відзначала Різдво у дитинстві. Жінка зізналася, що у пострадянський період яскравіше святкували Новий рік, але все-таки були й сімейні різдвяні традиції.

"Діти завжди носили кутю своїм хрещеним батькам, своїм рідним, близьким, хто жив десь поруч. І от у мене, до речі, одна історія з цим теж пов'язана. Мені було років 8-9, я мала поранення на нозі, і мені було дуже боляче ходити. Але я дуже захотіла своїй хрещеній понести кутю, не дивлячись на біль, на дуже високий сніг. Я подолала шлях за 30 хвилин з кутею та іншими смаколиками. А коли прийшла, виявилося, що їх немає вдома. Я ще якийсь час почекала, зрозуміла, що просто стає дуже холодно та темно і мені треба повертатися додому. Я йшла через гаражі без жодного ліхтарика. Після такого досвіду Різдво – тільки вдома", – пригадала Олена Тополя.

Олена Тополя / Фото з інстаграму співачки

FAYA

Співачка й авторка пісень FAYA розповіла, що на новорічні свята батько завжди приносив додому живу ялинку. Прикрашали її всією родиною. Бували й фінансово складні часи. Однак, попри це, каже FAYA, вона завжди отримувала солодкий подарунок, до того ж святковий стіл завжди був накритий.

Коли мені було 8 років, ми всі разом з родиною в себе вдома, в Криму. Сестри приїздили з навчання та ми разом готували манти. Я тоді ще вірила у дива. В нас дуже рідко можна було побачити взимку багато снігу, через особливість клімату. Але тоді – десь об 11 вечора пішов сильний снігопад… Як зараз памʼятаю: сніг, запах мандаринів, всі рідні поруч і грає якась весела мелодія – це найкраще Різдво,

– розповіла FAYA.

FAYA / Фото з інстаграму співачки

NAPEREXRESTI

Фронтмен гурту NAPEREXRESTI Максим Голосков зізнався, що Різдво навчило його любити ніч. Йому подобалося, коли вони разом з батьками ходили у свято до друзів і не спали всю ніч, адже "у цьому був свій кайф".

Пам'ятаю, коли я вперше спробував кутю, то не зрозумів, що це за страва. Спочатку вона мені навіть не сподобалася. Але потім я якось оцінив цю традиційну страву. Наступного року я вже чекав цього моменту, коли ми знову підемо до друзів сім'ї і я зможу провести ніч не в ліжку, не у снах, а в атмосфері свята. Я спостерігав, як дорослі розмовляють, як відбувається "двіжуха" – це було щось особливе,

– поділився Максим Голосков.

Голосков підкреслив, що не дуже любить проводити час наодинці. Чоловік завжди за рух, енергію та людей. Тому Різдво й надихало фронтмена NAPEREXRESTI "бути серед близьких, відчувати життя, ніч і свято в кожній миті".

Максим Голосков / Фото з інстаграму музиканта

Євген Клопотенко

За словами кухаря Євгена Клопотенка, у його дитинстві Різдво було досить традиційним. На Святвечір родина сідала за стіл, коли сходила перша зірка.

"Мама готувала вареники, частина з них була із "сюрпризом". Я любив цей звичай, а ще – шукати у варениках гроші. Словом, ми збиралися разом, згадували померлих, спілкувалися, смакували кутею. Так відбувалося з року в рік. І лише зараз, вивчивши традицію Різдва глибинно, я зрозумів, як багато ми про нього не знали і яку кількість важливих елементів упустили", – розповів Євген Клопотенко.

Клопотенко поділився, що зараз у нього відбувається процес формування різдвяних традицій: як в себе, так і в родині. Кухар хоче, аби вони були особливими та глибинними.

"Минулого року я експериментував і вперше самостійно приготував 12 страв до Святвечора. Цього року продовжуватиму цю традицію, а також буду вводити нові ритуали, про які дізнався під час експедицій країною. Наприклад, ми робитимемо святкового павука, підкидатимемо до стелі кутю на врожай й будемо зв'язувати ложки для родинного згуртування. Мені хочеться створити атмосферу справжнього українського Різдва. Такого, яким святкували його наші предки", – каже кухар.

Євген Клопотенко / Фото з інстаграму кухаря

Олександр Педан

Телеведучий та шоумен Олександр Педан зазначив, що народився у Радянському Союзі. Тоді, як відомо, найголовнішим святом було не Різдво, а Новий рік.

Зараз ми з родиною намагаємося змістити святкування з Нового року на Різдво. Мені здається, це більш притаманно українцям. Це наші традиції та наша давня історія, яку я зараз активно вивчаю,

– каже Педан.

Олександр Педан з сином / Фото з інстаграму телеведучого

FIЇNKA (Ірина Вихованець)

Співачка FIЇNKA наголосила, що Різдво у її родині – найголовніше свято, до якого готуються і дорослі, і малі. Жінка родом з міста Надвірна, що на Івано-Франківщині. У цьому регіоні на різдвяні свята печуть багато пляцків.

Кожна ґаздиня вихваляється, які пляцки зробила, – і чим більше, тим краще. Тому що коли прийдуть колядники, мало того, що треба дати їм гроші, їх ще треба пригостити якимось пляцочком добрим, горішком зі згущонкою,

– розповіла FIЇNKA.

Традиційно на Святвечір у родині співачки готують 12 пісних страв, а цілий день нічого не їдять. Всі прибирають у будинку, ввечері обов'язково йдуть до церкви та вдягають вишитий одяг. До речі, на столі стоїть косівська кераміка, яка внесена у ЮНЕСКО.

Під ногами у нас стоїть сокира. Під столом, під кутею, – сіно. На кутах стола – горіхи й часник. Це все для того, аби всі були міцні та здорові, аби у нас все примножувалося і родило,

– поділилася співачка.

Артистка зізналася, що різдвяних традицій у її родині багато. Сідають за стіл, коли на небі засяє перша зірка. Потім запалюють свічку, читають молитву "Отче наш". Цікаво, що першим починає їсти господар будинку. Першу ложку куті куштує найстарший у родині, а після нього інші. На Святвечір хлопці вже починають колядувати.

"Я страшно любила коляду. Я до неї готувалася цілий рік. Я знала, в якій хаті скілько дадуть грошей за коляду. Я знала, з якою хати в яку гості мають перейти, щоб там заколядувати їм іншу. Бо хто з ким родина, то не можна повторити ту саму коляду, бо ті люди вже чули у своїй хаті, тепер вони прийшли до гостей", – пригадала артистка.

FIЇNKA / Фото з інстаграму співачки

За словами FIЇNKA, за три дні різдвяних свят потрібно обійти всіх родичів, заколядувати їм та попробувати приготовлені страви – навіть якщо близькі живуть в сусідній області. Також обов'язково ходять на цвинтар до померлих, аби засвітити свічку, лишити трошки куті та іншої різдвяної їжі.

Співачка розповіла про ще одну цікаву традицію у родині. Перед тим, як сідати за стіл, батько брав сокиру і робив позначку на одвірку. Так визначали, настільки хто виріс за рік. За гуцульським повір'ям, це захищає від вроків.

Потім, наприклад, ми ставимо босі ноги на сокиру під столом для того, щоб ми були здорові, у нас не боліло нічого. Діти під столом кукурікають, гавкають, нявкають, щоб файно велося і тваринам навіть у цей рік. Щоб і тваринки розмножувалися, збільшувалися,

– каже FIЇNKA.

Господарі дуже готуються до Різдва, адже запрошують багато гостей. На свята не може бути пустий холодильник.