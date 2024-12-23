За новим церковним календарем, народження Ісуса Христа українці відзначають 25 грудня, тож залишилися лічені дні. У рамках спецпроєкту "До зустрічі на Різдво" редакція 24 Каналу розпитала у FIЇNKA, яким було її найкраще святкування цього світлого та теплого свята.

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FIЇNKA поділилася, що її родина святкує Різдво завжди, якими б не були обставини. Співачка зауважила, що акценту на Новий рік не було ніколи. Каже, що щороку це свято – особливе, воно має багато традицій.

Артистка розповіла, що її найцікавіше Різдво пройшло у селі Річка Косівського району Івано-Франківської області, яке розташоване високо в горах. FIЇNKA пригадала, що там сніг – по пояс.

Мене несли на руках, бо я провалювалась в той сніг. Згадується, що було дуже морозяне Різдво. До нас прийшли колядники: там ходили гуртом колядувати, вертепами. І настільки сильно замело снігами, і настільки сильно було морозяно, що ці всі колядники залишилися на цілу ніч, щоб перечекати морози й темноту, бо гори, щоб зранку піти. У нас в хаті я спостерігала за тим вертепом.

– пригадала FIЇNKA.

Співачка поділилася, що колядники пішли, аж коли зійшло сонце. FIЇNKA зізналася, що було "дуже файно", оскільки для малої дитини виглядало, ніби ці персонажі сидять за одним столом і колядують зі всіма.

FIЇNKA / Фото з інстаграму співачки

FIЇNKA про рецепт грибної підливи на Святий вечір

На Святвечір у родині FIЇNKA традиційно готують 12 страв. Співачка найбільше любить грибну підливу.

Це сушені гриби, підпеньки, виварюються, туди тако файно солиться, додається лавровий листочок, все до смаку вариться. Потім піджарюється мука до золотистого кольору і висипається до грибів. Паралельно підсмажується цибулька в олії й теж додається до грибів,

– розповіла співачка.

FIЇNKA говорить, що ця грибна підлива подається з підсмаженою картоплею. Страва готується на Святий вечір, адже є пісною. Однак у родині артистки її їдять й протягом всіх різдвяних свят.