До 25 грудня, коли християни відзначатимуть народження Ісуса Христа, залишилися лічені дні. Перед цим важливим днем журналісти 24 Каналу у рамках спецпроєкту "До зустрічі на Різдво" запитали в Івана Люлєнова про те, яким буде свято для нього цьогоріч.

До слова Затишок, об'єднання та найдорожчі люди: Олена Тополя розповіла про святкування Різдва

Найкраще Різдво Івана Люлєнова

Співак та тренер "Ліги сміху" зізнався, що у Молдові зимові свята асоціюються швидше з Новим роком, аніж Різдвом. Однак Іван готовий надолужити це й пізнати більше цікавих традицій. Так, виконавець вперше святкуватиме Різдво в Україні.

Мабуть, моє найкраще Різдво буде цього року, адже це вперше, коли я святкую його в Україні й познайомлюся з традиціями ближче. У Молдові, звідки я родом, традиції Різдва не дуже розвинені, та переїхавши до України побачив, наскільки тут це свято важливе,

– розповів Іван Люлєнов.



Іван Люлєнов / Фото пресслужби

Артист додав, що сподівається відкрити для себе, як українці проводять різдвяні свята. Він з нетерпінням чекає на цей день.

"Я ще не дуже занурився в українські різдвяні традиції, але цього року планую їх відкривати для себе. Це стане для мене особливим досвідом", – поділився Люлєнов.

Яку різдвяну страву любить найбільше

Іван Люлєнов розповів, що не має особливих спогадів про різдвяні страви. Та, на його думку, найважливішою повинна бути кутя.

Знаю, що вона символізує добробут, єдність і навіть пам'ять про предків. Її готують із пшениці, додають мед, мак, горіхи, сухофрукти, все дуже просто, але зі змістом. Мені здається, це щось більше, ніж просто їжа – це цілий ритуал, який об'єднує родину,

– зауважив співак.

Зірка "Ліги сміху" додав, що ще ніколи не котував кутю самостійно. Однак обов'язково спробує це зробити цього року, коли він вперше відкриватиме для себе автентичні українські традиції.