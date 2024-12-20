Вже за кілька днів багато людей святкуватимуть Різдво. Напередодні такого світлого дня редакції 24 Каналу в рамках спецпроєкту "До зустрічі на Різдво" поцікавилася в Олени Тополі, яким було її найкраще святкування.

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На думку Олени, її найкраще Різдво ще попереду. Річ у тім, що дитинство співачки припало на пострадянський період, коли акцент робили на святкуванні Нового року.

Кучугури снігу, всі діти з двора просто жили на вулиці. Санки, ковзанки, інші розваги. Пам’ятаю, як і відрами з теплою водичкою собі заливали дорогу для ковзанок. Каталися потім так, що аж гай шумів. Було дуже весело,

– пригадала Олена Тополя.

Олена Тополя зізналася, що для неї Різдво – дуже сімейне свято, яке має глибокий сенс.

Щоб панував затишок, об'єднання. Коли ти занурюєшся в теплоту найдорожчих тобі людей і молишся за них. Мрієш, для кожного щось просиш у Творця,

– поділилася співачка.

Олена Тополя з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки

Олена Тополя розповіла про кутю – традиційну різдвяну страву

З дитинства на різдвяному столі артистки залишилася традиційна страва – кутя. Олена любить, коли її готують і з маком, і з горішками.

"А раніше ще додавали льодяники, цукерки: або барбариску, або дюшес. Це додавало присмаку. Мені подобалося. І цей смак я пам'ятаю й досі. Бо він залишився з дитинства. І, звісно, готували кутю з пшениці", – додала Тополя.