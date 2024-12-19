Так, журналісти 24 Каналу в рамках спецпроєкту "До зустрічі на Різдво" ексклюзивно поспілкувалися з Тонею Матвієнко. Артистка поділилася зворушливими спогадами про те, як відзначають Різдво в їхній родині, та розкрила секрети приготування своєї улюбленої святкової страви.

До теми У Маріуполі зі всією сім'єю, – учасники Нацвідбору MOLODI розповіли про найкраще Різдво

Різдво в нашій родині – це свято про щось особливе, завжди наповнене музикою, любовю та теплом. З дитинства пам'ятаю, як до нашої квартири збиралися сотні колядників. Черга починалася просто з першого поверху будинку! Люди приходили не лише поспівати, але й побути в цій святковій атмосфері,

– розповіла знаменитість.



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Тоня Матвієнко додала, що вони разом з сім'єю на різдвяний стіл завжди готували пісні страви. Найулюбленішою для співачки досі залишається квасоля у томатному соусі.

Цей смак для мене назавжди асоціюється з родинними вечерями, теплими розмовами та невимовною радістю, яка панувала за столом,

– наголосила артистка.



Квасоля у томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки

Рецепт квасолі у томатному соусі на Різдво від Тоні Матвієнко

Інгредієнти: 250 грамів квасолі; 2 томати (як альтернативу можна взяти готову томатну пасту); 1 морква; 2 зубці часнику; 1 цибуля; зелень; сіль; мелений чорний перець та оливкова (або соняшникова) олія.

Приготування. Перед тушкуванням квасолю потрібно замочити, бажано на ніч. Вранці – промити та відварити її до готовності. Для пікантнішого смаку Тоня Матвієнко радить готувати не у звичайній воді, а в пиві.

Алкоголь випарується, а смак хмелю залишиться та наповнить страву пікантними нотами,

– пояснила співачка.

Далі очищені цибулю, часник та бланшовані томати без шкірки нарізати будь-яким зручним для вас способом. Моркву дрібно натерти. Трохи обсмажити на оливковій або соняшниковій олії овочі, додати зварену квасолю. Посолити, поперчити до смаку. Додати зелень і часник. Подавати до столу теплою, у святковому посуді.

Рецепт квасолі у томатному соусі на Різдво від Тоні Матвієнко / Фото співачки