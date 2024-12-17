Найтепліше свято року – Різдво – вже на порозі. Напередодні журналісти 24 Каналу в рамках спецпроєкту "До зустрічі на Різдво" розпитали українських музикантів та артистів про те, яким було їхнє найкраще святкування.

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Історія найкращого Різдва від MOLODI

Історією свого найкращого Різдва поділився учасник гурту MOLODI – Іван Степаніщев.

MOLODI – це український колектив, заснований Іваном та Кирилом з Маріуполя у 2022 році. Музиканти створюють хіти, що дуже часто потрапляють у тренди тіктока. Нещодавно стало відомо, що гурт MOLODI потрапив до лонглиста Національного відбору на Євробачення-2025.

Музикант пригадав, що найкраще святкування Різдва припало на 2022 рік. Тоді він був вдома, у Маріуполі. Цей день запам'ятався для Івана як щось особливе.

Моє найкраще Різдво – останнє перед вторгненням у 2022 році. Ми святкували вдома в Маріуполі зі всією сім’єю. Зараз усі розкидані по різних країнах, і коли ми знову зберемося разом – незрозуміло. Тому те Різдво я тепер згадую як щось особливе,

– розповів Іван.



Гурт MOLODI / Фото з інстаграму гурту

Музикант додав, що зазвичай Різдво він святкував вдома або в гостях у прабабусі. Обов'язковою стравою на столі була солодка кутя з медом, маком та горіхами. Вже 7 січня Іван йшов колядувати з друзями.

Кирило натомість поділився, що в дитинстві його святкування Різдва було не так сімейним, як релігійним. Все тому, що його батько був пастирем протестантської церкви. Кирило із сім'єю святкував Різдво і 25 грудня, і 7 січня.

Рецепт улюбленої страви на Різдво від учасника гурту MOLODI

Іван Степаніщев додав, що його найкраще Різдво запам'яталося маминими стравами. Його найулюбленіша страва – це курка з ананасами й сиром. Музикант поділився простим, але смачним рецептом.