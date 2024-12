На свята немає нічого кращого, ніж зручно влаштуватися на дивані і з гарячим напоєм у руках переглядати улюблені різдвяні й новорічні стрічки. Та саме саундтреки й пісні у цих фільмах створюють той самий магічний настрій. 24 Канал зібрав найкращі святкові треки з популярних фільмів, які змусять відчути себе у різдвяній казці.

Різдвяні мелодії – важливий атрибут кожного святкового фільму. Сучасні композитори вміло підбирають мелодії, що пасуватимуть не лише подіям у стрічці, але й атмосфері, що навколо.

Розповідаючи про святкові пісні, неможливо згадати про "Щедрик" (Carol of the Bells). Ця мелодія українського композитора лунає у більшості різдвяних фільмів. Та пропонуємо ознайомитися й з іншими мелодіями, без яких складно уявити Різдво.

Найкращі пісні з різдвяних фільмів

Christmas at Hogwarts (франшиза "Гаррі Поттер"): слухайте онлайн

Somewhere in My Memory ("Сам удома"): слухайте онлайн

You're a Mean One, Mr. Grinch (Як Ґрінч украв Різдво!): слухайте онлайн

Star of Bethlehem ("Сам удома"): слухайте онлайн

Christmas Time Is Here ("Різдво Чарлі Брауна"): слухайте онлайн

Christmas Morning ("Маленькі жінки"): слухайте онлайн

Have Yourself a Merry Little Christmas ("Зустрінь мене в Сент-Луїсі"): слухайте онлайн

All Alone on Christmas ("Сам удома 2"): слухайте онлайн

Winter's Waltz ("Крижане серце"): слухайте онлайн

What's This ("Жахи перед Різдвом"): слухайте онлайн

Once A Year, I Get To See My Friend ("Клаус"): слухайте онлайн

White Christmas ("Святковий готель "Голідей""): слухайте онлайн

Maestro ("Відпочинок за обміном"): слухайте онлайн

Christmas Is All Around ("Реальна любов"): слухайте онлайн

A Holly Jolly Christmas ("Рудольф – Червононосий північний олень"): слухайте онлайн