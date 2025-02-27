Автором електронної петиції про заборону пісень російською мовою є мовний активіст Олександр Леоненко. Він отримав офіційну відповідь від Кабінету Міністрів України, про що написав у своєму інстаграмі, передає 24 Канал.

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Олександр Леоненко зазначив, що уряд переслав петицію на розгляд до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Річ у тім, що саме цей орган має право вести переговори з іноземними стрімінговими платформами та укласти з ними договір про блокування російського музичного контенту в Україні.

Тримаємо руку на пульсі, віримо в позитивне вирішення ситуації,

– додав мовний активіст.

У коментарях під дописом користувачі відмічають відомих людей та медіа, аби вони допомогли з поширенням відповіді на петицію про заборону пісень російською мовою в Україні.

Нагадаємо, що у топ чарти України продовжують потрапляти російські артисти, попри те, що вже пішов четвертий рік повномасштабного вторгнення.

Так, нещодавно треки російського репера Моргенштерна потрапили у топи на найпопулярніших стрімінгових платформах: Spotify, Apple Music та YouTube.

Кожного дня окупанти обстрілюють мирні міста та села України, вбивають наших людей, а українці ніяк не можуть відмовитися від російського контенту і таким чином фінансують російську армію. Тож очевидно, що ця заборона потрібна.