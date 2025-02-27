Зокрема, про це публічно заявили фронтмен гурту 1914 Дмитро Кумар та співак Дмитро Шуров, пише Show 24. Музиканти розсекретили, які наслідки для них має рішення Мінкульт.

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Сьогодні вночі ми мали виїхати у великий місячний Європейський тур, з якого б ми привезли значну суму євро на наших бійців, на дрони, автівки тощо, як ми це постійно і робили,

– написав Дмитро Кумар у фейсбуці.

За словами музиканта, відомство повністю призупинило комунікацію: не відповідає на дзвінки, а гаряча лінія перенаправляє на неробочі телефони або до працівників, які заявляють, що не мають повноважень розв'язувати такі питання.

Отак просто, без відмови, просто мовчать, футболять, ігнорують і все. І лише з інсайдерських джерел я дізнаюся, що у них там якісь свої внутрішні розборки з поліцією, якісь обшуки, міністр сидить на валізах і т.д. А ми сидимо, як ідіоти, і чекаємо до останнього дозвіл, який вони нам мали відправити,

– зазначив фронтмен гурту 1914

Він до того ж підрахував фінансові збитки через зрив туру. Так, бенд витратив близько 12 тисяч євро на підготовку: друк турового мерчу, придбання вінілів та CD дисків, ремонт транспорту, бронювання готелів та оплату перельотів для учасників.

Наш гурт більше не існує для промотерів, букінгів. Тобто, по суті, Мінкульт завершує нашу музичну кар'єру, яку ми будували 10 років,

– наголосив Дмитро Кумар.

Дмитро Кумар обурився через те, що Мінкульт призупиняє видачу листів щодо виїзду артистів за кордон / Скриншоти з фейсбуку

Дмитро Шуров також повідомив, що його спільний з військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком тур "Краще Що Є", який мав охопити 16 міст Європи, переноситься.

Прикро, що не привеземо вчасно допомогу на тактичну медицину, на яку ми заробляємо благодійними турами. Середня цифра, зароблена і передана з кожного такого нашого виїзду – 1 000 000 гривень,

– написав музикант.

Що відомо про рішення Мінкульт