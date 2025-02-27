Щоб врегулювати цю ситуацію, Міністерство ще у 2022 році ініціювало зміни, спрямовані на мінімізацію використання культурної дипломатії як способу ухилення від воєнного стану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МКСК.

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Видання дозволів призупинять

Міністерство розробило проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про правила перетинання державного кордону громадянами України". Документ наразі проходить міжвідомче погодження.

Проєкт встановлює чіткі вимоги для ухвалення рішень про надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та аудіовізуальних медіа, для тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

До остаточного врегулювання цього питання, з 3 березня 2025 року Міністерство тимчасово припиняє видачу відповідних листів до Державної прикордонної служби.

"Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості,

– додали у відомстві.