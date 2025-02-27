Чтобы урегулировать эту ситуацию, Министерство еще в 2022 году инициировало изменения, направлены на минимизацию использования культурной дипломатии как способа уклонения от военного положения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МКСК.

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Издание разрешений приостановят

Министерство разработало проект изменений в постановление Кабинета Министров Украины "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины". Документ проходит межведомственное согласование.

Проект устанавливает четкие требования для принятия решений о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающих в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и аудиовизуальных медиа, для временного выезда за границу в период военного положения.

До окончательного урегулирования этого вопроса, с 3 марта 2025 года Министерство временно прекращает выдачу соответствующих писем в Государственную пограничную службу.

"Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности,

– добавили в ведомстве.