Автором электронной петиции о запрете песен на русском языке является активист Александр Леоненко. Он получил официальный ответ от Кабинета Министров Украины, о чем написал в своем инстаграмме, передает 24 Канал.

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Александр Леоненко отметил, что правительство переслало петицию на рассмотрение в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. Дело в том, что именно этот орган имеет право вести переговоры с иностранными стриминговыми платформами и заключить договор о блокировании российского музыкального контента в Украине.

Держим руку на пульсе, верим в положительное разрешение ситуации,

– добавил языковой активист.

В комментариях под сообщением пользователи отмечают известных людей и медиа, чтобы они помогли с распространением ответа на петицию о запрете песен на русском языке в Украине.

Напомним, что в топ чарты Украины продолжают попадать российские артисты, несмотря на то, что уже пошел четвертый год полномасштабного вторжения.

Так, недавно треки российского рэпера Моргенштерна попали в топы на самых популярных стриминговых платформах: Spotify, Apple Music и YouTube.

Каждый день оккупанты обстреливают мирные города и села Украины, убивают наших людей, а украинцы никак не могут отказаться от русского контента и таким образом финансируют русскую армию. Так что очевидно, что этот запрет нужен.